Запрет на штрафы для покупателей и застройщиков: что изменилось для россиян

В России начало действовать постановление правительства, которое накладывает мораторий на уплату неустоек, штрафов и пеней по договорам участия в долевом строительстве. Эксперты, опрошенные изданием Life, прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что мораторий сохранится до начала следующего года.

«В это время не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) по договорам участия в долевом строительстве. Речь идет и о неустойке, которую должен платить застройщик, затянувший сроки строительства, и о той, которую должен заплатить покупатель, просрочивший платеж», - говорится в публикации.

Собеседники отмечают, что решение властей минимально повлияет на стоимость недвижимости. По их словам, введение моратория в любом случае является преимуществом для отрасли. Они также подчеркивают, что дома будут сдаваться вовремя, без изменений в качестве.

По словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, девелопер с таким мораторием, вероятно, достроит объект, а не бросит его. Он заявил, что в случае закрытия эскроу-счета по данной причине он получит сумму стоимости квартиры на этапе котлована. И она будет несоизмеримо ниже, чем стоимость готового жилья сейчас.

Ранее редакция «РБК-Недвижимости» сообщила, что застройщики теперь чаще предлагают покупателям новостройки в рассрочку в связи с ужесточением требований по ипотеке.