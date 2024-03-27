Утверждение средней цены квадратного метра жилья подстегнуло рост цен

В России утвердили показатели средней цены одного квадратного метра жилья в разных регионах на апрель-июнь. Она значительно выросла в сравнении с показателями, которые были утверждены три месяца назад на первый квартал, передает «Парламентская газета».

Отмечается, что в столице стоимость «квадрата» поднялась с 170,6 до 175,6 тысячи рублей, в Подмосковье — со 146,6 до 154,7 тысячи рублей, в новых регионах и Санкт-Петербурге цена сохранилась (97,5 и 165,3 тысячи рублей соответственно).

Наименьшие цены «квадрата» будут наблюдаться в Кабардино-Балкарии — 46,2 тысячи рублей (на 300 рублей превышает стоимость первого квартала).

По словам основателя и почетного члена Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, на цену жилья очень влияет спрос, доходы населения и место расположения как самого города, так и территории, где ведется стройка. Он отметил, что себестоимость стройматериалов тоже в разных регионах своя.

При этом, как указал собеседник, определяющий фактор — уровень доходов населения.

Ранее сообщалось, что в России со следующего месяца начнут действовать поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ и закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся вопросов перепланировок и реконструкций.