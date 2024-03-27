Эксперт предупредил о подводных камнях льготной ипотеки

У льготных ипотечных программ, распространенных в прошлом году, есть подводные камни. С таким предупреждением выступил в беседе с «Известиями» заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета Александр Цыганов.

Эксперт отметил, что застройщики совместно с банками предоставляли такие программы, субсидируя ставки для стимулирования продаж жилья. Вместе с тем, как заявил собеседник, ситуация могла привести «к нереальной льготной ипотеке». Так, стоимость квартир выходила дороже в связи с субсидированием ставок.

Отмечается, что рост цен на недвижимость, который подогревается льготными программами, может повлечь за собой долговую нагрузку граждан. Они в такой ситуации приобретают жилье без должной финансовой оценки своих возможностей.

Ранее сообщалось, что в России начало действовать постановление правительства, которое накладывает мораторий на уплату неустоек, штрафов и пеней по договорам участия в долевом строительстве. Эксперты, опрошенные изданием Life, заявили, что решение властей минимально повлияет на стоимость недвижимости.

По их словам, введение моратория в любом случае является преимуществом для отрасли.