Эксперты назвали районы Москвы с выгодными студиями и вторичным жильем

Студия в готовой новостройке Москвы продается в среднем за 12 млн рублей, на вторичном рынке жилья — за 11,1 млн руб. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что средняя цена студий на первичном рынке на 8% больше, чем на «вторичке». Самый большой объем предложения во введенных новостройках и на вторичном рынке сосредоточен в десяти районах старой Москвы, подчеркивает издание.

В таком списке оказались Очаково-Матвеевское (164 лота), Ховрино (125 лотов), Хорошево-Мневники (66 лотов), Останкинский (55 лотов), Рязанский (46 лотов), Раменки (44 лота), Западное Дегунино (39 лотов), Можайский (35 лотов), Кунцево (25 лотов) и Митино (22 лота).

«При этом в семи из десяти районов цена студии на первичном рынке в среднем на 25% выше, чем на вторичном. В оставшихся трех локациях стоимость лота на вторичном рынке, наоборот, выше, чем во введённых новостройках, — в среднем на 3,7%», — пишет Life.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, студии являются одним из самых востребованных форматов лотов как среди покупателей, приобретающих недвижимость для непосредственного проживания, так и среди инвесторов.

Эксперты отмечают, что самые дешевые студии в принципе возможны на старте проекта новостроек.

Ранее глава агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина рассказала, что самая большая московская квартира (площадью в 952 квадратных метра) в 80 раз больше самого маленького жилья (12 «квадратов»).