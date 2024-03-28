Перечислены районы Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами

Шатурский район стал лидером рейтинга районов Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дынные «ИНКОМ-Недвижимости».

В пресс-релизе говорится, что в указанном районе среднестатистический дом стоит 0,98 млн рублей, что демонстрирует рост на 4% год к году.

Подчеркивается, что по итогам марта суммарный объем предложения на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья - 137,16 тысячи лотов. В марте прошлого года таких было на 4,5% больше.

В настоящее время, как говорится в публикации, стоимость среднестатистической дачи составляет 9,53 млн рублей, коттеджа - 27,9 млн рублей. Годом ранее цена составляла 9,02 и 33,26 млн рублей соответственно.

Также в тройку лидеров вошли Лотошинский район (1,08 млн рублей, - 6% за год) и Серебряно-Прудский район (1,15 млн рублей, +6% за год).

Ранее сообщалось, что в Московской области выявили около 24 тысяч заброшенных дачных участков.