В Подмосковье резко подорожали новые квартиры

Квартиры в новостройках ближнего Подмосковья за последний год подорожали в среднем на 10,5%, до 9,4 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Наибольший рост цен на «первичку» зафиксировали в Красногорске. За год стоимость квартир в этом городе выросла на 20,2%, до 9,6 млн рублей. Следом идет Ленинский городской округ (+17%, 9,4 млн рублей). Тройку лидеров замыкают Котельники. Там квартиры за 12 месяцев подорожали в среднем на 15,7%, до 7,8 млн рублей. В топ-5 также вошли Балашиха (+10,4%) и Люберцы (+9,3%).

Эксперты объясняют рост цен высоким спросом на недвижимость в Подмосковье.