Риелтор раскрыла детали закона о посуточной аренде жилья

Закон о посуточной аренде жилья обяжет собственников установить счетчики учета воды и электроэнергии, чтобы регламентировать потребление, рассказала риелтор Любовь Голубева. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнула, что также квартиросъемщики должны будут бережно относиться к местам общего пользования.

Закон обязывает, например, установить приборы учета в помещение, в котором осуществляется посуточная аренда, — водяные счетчики и счетчики электроэнергии. Это необходимо для регламентирования учета потребления, — пояснила эксперт.

Голубева посоветовала тем, кто хочет сдавать квартиру посуточно, внимательно относиться к потенциальным жильцам. Если грамотно подойти к изменениям, жизнь арендодателя никак не усложнится. По словам эксперта, квартиросъемщики при этом должны будут соблюдать все пункты нового закона. Риелтор добавила, что регламент позволит обозначить правила и расставить приоритеты.

Госдума ранее приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому запрещается посуточная аренда квартиры, если в ней отсутствуют счетчики. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.