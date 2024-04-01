Эксперты назвали доход, необходимый для покупки квартиры в городе-миллионнике

Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры в РФ с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять 68-88 тысяч рублей в месяц. Речь идет о городах-миллионниках, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на площадку «Мир квартир», которая провела исследование вместе с «Выберу.ру».

Ранее в стране был скорректирован в большую сторону первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%. Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей.

Еще одно новшество – снижение на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидий, получаемых банками, которые выдают кредиты в рамках госпрограмм.

По данным специалистов, под сегодняшние условия льготной ипотеки подходят двухкомнатные квартиры в 11 городах-миллионниках (всего их 16).

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре первоначальный взнос по ипотеке превышает минимальные 30%.

Ранее в Банке России сообщили об обнаружении новых схем, которые применяются банками и застройщиками при выдаче ипотеки.