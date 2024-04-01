В Москве упростили процесс оформления перепланировки

С 1 апреля 2024 года в Москве вступили в силу правила, упрощающие оформление перепланировки жилых помещений. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, теперь владельцам жилья не придется самостоятельно подавать документы в Росреестр.

Ранее в России приняли поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В Москве разрешения на перепланировку выдает Мосжилинспекция. В связи с поправками с апреля у этой службы появились новые полномочия - она сможет самостоятельно направлять необходимые заявления в Росреестр.

Если перепланировка изменила границы или площадь квартиры, а также если в квартире появились новые комнаты, необходимо внести данные об этом в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Для этого потребуется подать специальное заявление (оформление акта о завершенной перепланировке) на сайте mos.ru, выбрав тип перепланировки. Всего таких типов два: если перепланировка была согласована ранее или работы не требовали согласовании, а также если работы проводились самовольно, но согласование было нужно.

В разделе «Иные документы» к электронному заявлению необходимо приложить технический план, оформленный кадастровым инженером. Раньше после получения этого документа жители Москвы сами обращались в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН.

Теперь Мосжилинспекция будет самостоятельно выполнять эту процедуру - бесплатно и в электронном виде. Когда изменения в ЕГРН будут внесены, служба направит собственнику выписку.

Если одна из комнат была разделена на несколько или несколько комнат объединили в одну, требуется квитанция об уплате государственной пошлины в Росреестр.

Для согласования перепланировки физлицам нужна стандартная учетная запись на mos.ru, а бизнесу - личный кабинет организации. Подать заявление и направить документы онлайн можно в разделе каталога услуг «Жилье, недвижимость, земля» (категория «Перепланировка»). В личном кабинете будут обновляться данные о статусе заявления.

На оформление документов по перепланировке потребуется 20 дней для многоквартирных домов, 30 дней - для объектов культурного наследия. Оформление акта о завершенной перепланировке займет десять рабочих дней, если работы были согласованы с Мосжилинспекцией. Несогласованные работы будут оформлять 30 рабочих дней.