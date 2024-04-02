Эксперты сообщили о подорожании аренды «однушек» в Москве

Цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в столице в марте 2024 года продемонстрировала рост по сравнению с таким же периодом 2023 года. Стоимость поднялась на 40%, до 55-58 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

В компании «Циан.Аналитики» отметили, что цена аренды столичной «однушки» за год повысилась на 36%, до 58 тысяч рублей в месяц. В «Авито Недвижимости» сообщили о подорожании аренды однокомнатной квартиры в Москве в среднем на 38%, до 55 тысяч рублей.

В компании «Этажи» связали такой тренд с увеличением спроса на арендное жилье. Там подчеркнули, что в связи со снижением доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье.

В «Авито Недвижимости» также добавили, что в ближайшей перспективе не стоит ждать значительного повышения цены на аренду «однушек» в Москве. В фирме указали на то, что при подорожании снять квартиры многим станет просто не по силам.

Ранее сообщалось, что, по данным площадки «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру», средний доход для покупки двухкомнатной квартиры в РФ с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять 68-88 тысяч рублей в месяц.