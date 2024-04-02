Спрос на аренду загородных домов вдвое выше, чем год назад
Многие москвичи уже подыскивают на лето жилье на природе. Ряд компаний по аренде недвижимости фиксируют вдвое больший для этого времени спрос на загородные дома по сравнению с прошлым годом. Что же ищут москвичи, сколько стоит снять домик?
Эксперт агентства ИРН Олег Репченко так объяснил повышенный спрос: "У москвичей не так много вариантов на теплое время. Отдых за границей - дорого, недешевое удовольствие путешествовать и по стране, при этом нет гарантии, что за свои деньги получишь ожидаемое удовольствие и комфорт. Съем или покупка жилья за городом позволяют сменить обстановку, дышать свежим воздухом, жарить шашлыки, купаться в бассейне, париться в бане... Словом, получить все, что нужно для быстрого восстановления сил. А если что-то пойдет не так, легко вернуться на той же электричке или личном авто домой".
"Звонки начались еще в феврале, а в марте их стало еще больше, - говорит и управляющий директор сети МИЭЛЬ Мария Жукова. - Цены же на аренду домов остались на уровне прошлого года".
По ее словам, интересуются горожане и дешевыми дачами за 30-50 тыс. рублей, и дорогими - по 500 тыс. рублей и выше в месяц. Самый активный спрос на средний ценовой сегмент - по 100-150 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно снять дом с полным пакетом коммуникаций - санузлом, ванной, всей бытовой техникой, интернетом и спутниковым ТВ. Популярные направления - север и северо-запад на расстоянии до 50 км от МКАД. На втором месте - южное и юго-западное направления вдоль Киевского, Можайского, Каширского шоссе.
Выбрать есть из чего. Например, только в списке ЦИАН значится более 2,5 тысячи подмосковных домов, которые можно снять. Маленький домик в 30 "квадратов" в одном из СНТ под Дорохово обойдется в 20 тыс. рублей в месяц. Но из удобств там только "непротекающая крыша, летний водопровод и электричество". Остальные блага цивилизации на улице.
Что касается покупки дачи, то и тут наблюдается рост желающих обзавестись загородной недвижимостью.
"Спрос на нее на 18% выше прошлогоднего", - рассказала Татьяна Максимова, начальник отдела "ИНКОМ-Недвижимости".
Средний бюджет покупки участка без подряда составляет от 2,5 до 5,5 млн руб., дома - 12-20 млн руб. Самые популярные направления: Новорижское, Киевское, Дмитровское шоссе.