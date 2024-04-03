Стало известно, как изменилась стоимость земельных участков в Подмосковье

По итогам минувшего года в Подмосковье зафиксирован рост цены домов на участке с коммуникациями. Стоимость возросла на 40%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Астерра».

Отмечается, что средняя стоимость сотки проданных участков повысилась на 46%. Эксперты утверждают, что в первом квартале 2024 года в России не наблюдается тренд на уменьшение цены земельных участков в Московской области.

В фирме подчеркнули, что сейчас таунхаусы - один из наиболее востребованных форматов на рынке загородного жилья. При выборе готового объекта или строительстве с нуля приоритет получают проекты с небольшой площадью (от 100 до 150 кв. м).

Также среди актуальных проектов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) - минималистичные одноэтажные объекты, указывают специалисты.

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Ранее сообщалось, что, по данным «Инком-Недвижимости», Шатурский район стал лидером рейтинга районов Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами.