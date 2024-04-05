В 2024 году дачников могут оштрафовать за самозахват земельных участков и ряд других проступков. О штрафах россиян предупредил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает «РИА Новости».

В перечень нарушений входит использование участков без документов, самозахват и незаконное присвоение земли, а также захламление земли. За самозахват грозит административный штраф в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей.

Оштрафовать могут и за незаконные постройки. Физлицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до миллиона рублей. Также существуют правила этажности и расстояний при возведении сооружений. Согласно им, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно составлять три метра, а размер постройки должен ограничиваться тремя этажами. При нарушении владельца заставят снести постройку.

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Кроме того, за мытье машины за забором грозит штраф пять тысяч рублей. Штраф также полагается за сжигание мусора и листвы ближе чем в 15 метрах от своих или чужих построек.