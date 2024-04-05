Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии

На попытки россиян получить за недвижимость в Финляндии хоть что-то обратило внимание издание «Деловой Петербург». Журналисты проанализировали частные объявления о продаже россиянами финской недвижимости. И нашли больше 110 предложений.

Пятикомнатный дом с участком земли на берегу озера Сайма — 275 тысяч евро. Шестикомнатный дом в Котке — всего за 24,1 млн рублей. Однушка в Коувола — менее чем за 2,5 млн рублей. И цена обсуждается, уточняет продавец, подмигивая в объявлении смайликом. А двушку в Иматре можно купить и вовсе за 972 тысячи рублей. Но не берут.

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Что касается домов, то финны и раньше не особо стремились покупать то, что строили россияне, указывает замгендиректора консалтинговой компании Idem (Санкт-Петербург) Николай Пашков:

Николай Пашков замгендиректора консалтинговой компании Idem (Санкт-Петербург) «Строя себе дом в Финляндии, очень многие самовыражались по полной: я видел дворцы из мрамора, огромные дома. Финскому покупателю такое не нужно. Финны привыкли жить гораздо скромнее и покупать недвижимость гораздо скромнее. Уже это само по себе было проблемой».

Но с хорошей скидкой можно было бы пойти на сделку со вкусом. Если за копейки, то почему бы и не мраморный дворец? Но не берут. А почему — объясняет москвич Андрей, который все-таки успел продать свою недвижимости в Финляндии, уже будучи невъездным в эту страну:

«Риелторские агентства очень неохотно берутся за реализацию недвижимости. И банки очень неохотно финансируют ипотечные сделки. В Финляндии 99,9% всех сделок с недвижимостью проходят через банки. Банки где-то полтора года назад ввели «русский дисконт» — негласное правило, которое примерно на 10-20% дисконтирует цену на недвижимость, которая принадлежит российским владельцам независимо от ее состояния. Соответственно, банк просто не выделяет больше денег на ее покупку, чем она стоит по рынку. Плюс к этому у покупателей есть определенные сомнения, потому что по финским законам продавец несет ответственность за продажу недвижимости в течение трех лет. Соответственно, если продает россиянин, которого с Финляндией больше ничего не связывает, каким образом он эту ответственность будет финансово обеспечивать, непонятно. Плюс к этому спрос на излюбленную, особенно у нас, россиян, Южную Карелию продолжает падать, потому что люди оттуда уезжают. Работы нет, туристов нет, инфраструктура была заточена в основном под россиян. Сейчас их нет, соответственно, и делать там нечего».

С тех пор как Андрей продал свой объект, ситуация еще больше осложнилась. И, как теперь говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова, найти покупателя — это первая, но далеко не самая большая проблема с продажей дома или квартиры в Финляндии. Официального запрета покупать что-то у россиян нет. Но никто не хочет связываться. Если же покупателя удалось найти, россиянин вряд ли найдет юриста, который согласится оформить сделку. Официального запрета нет. Но никто не хочет связываться.

Если каким-то чудом удастся найти и покупателя, и юриста, то получить деньги за свой финский объект недвижимости россиянину почти нереально — официальные запреты есть. Продолжает Кира Винокурова:

Кира Винокурова, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper: «В области банковских переводов и вообще счетов на территории ЕС, куда Финляндия входит, запретов достаточно много. Если у россиян нет ВНЖ или гражданства в странах ЕС, есть ограничения по счетам — 100 тысяч евро в одном учреждении. Это сильно усложняет ситуацию, особенно если недвижимость дорогостоящая. И второй вопрос: «А если у россиянина нет ни ВНЖ, ни гражданства, ни счета за рубежом?» Главное все-таки счет в ЕС, потому что счета в Армении, в каких-то других юрисдикциях не очень котируются европейскими банковскими учреждениями. Тогда возможность получить эти деньги ставится под большой вопрос».

А если у россиянина есть ВНЖ одной из европейских стран, зачем ему вообще продавать свою недвижимость в Финляндии? Допустим, нужно. Но финны не хотят. И если такой «евророссиянин» найдет покупателя на родине и они-таки смогут заключить сделку, возникает вопрос: а сможет ли новый собственник попасть на свою новую дачу? Ведь покупка недвижимости не дает возможности получения вида на жительство и даже въезда в страну по визе. Замкнутый круг, в центре которого дом или квартира, за которые нужно платить коммуналку. Притом что деньги и туда отправить не так-то просто. А за неуплату финские власти недвижимость могут и отобрать.