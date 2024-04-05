Аренда квартир в половине российских городов подешевела

В первом квартале 2024 года аренда жилья в половине крупных российских городов подешевела. Информацией об этом с «Лентой.ру» поделились аналитики федерального портала «Мир квартир».

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Эксперты отметили, что в 39 городах из 70 исследованных ставки на съемные однокомнатные квартиры упали. Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в Астрахани — там стоимость арендных «однушек» за три месяца снизилась на 10 процентов, в среднем до 18,7 тысячи рублей в месяц. Кроме того, значительно этот вид недвижимости подешевел в Магнитогорске (минус 8,7 процента, до 19,6 тысячи рублей) и Кемерове (минус 8,3 процента, до 18,1 тысячи рублей).

В Петербурге цены на съемные «однушки» по сравнению с тремя месяцами ранее тоже снизились — на 2,9 процента, до 30,8 тысячи рублей в месяц. В Москве однокомнатные квартиры, напротив, подорожали — на 1,1 процента, достигнув показателя в 47,5 тысячи рублей в месяц. В среднем по крупным городам России этот показатель не изменился и остался на уровне в 21,2 тысячи рублей.

Стоимость арендных двухкомнатных квартир упала в 32 городах. Самое сильное снижение цен в первом квартале зафиксировано в Чебоксарах — на 10 процентов, до 23,9 тысячи рублей в месяц. В тройку также попали Улан-Удэ и Вологда со снижением на 8,6 процента и 6,5 процента, до 30,8 тысячи и 21,2 тысячи рублей соответственно.

В Петербурге съемные «двушки» подешевели на 3,7 процента, до 40,7 тысячи рублей в месяц. В Москве, как и в случае с однокомнатным жильем, отмечено подорожание — на 1,5 процента, до 58,9 тысячи рублей. В среднем по России за квартал этот вид квартир потерял в цене 0,4 процента, опустившись до отметки в 27,2 тысячи рублей.

Что касается аренды трехкомнатных квартир, то ее стоимость снизилась в 38 городах. Самое сильное падение зафиксировано в Набережных Челнах (минус 13,5 процента, до 28,1 тысячи рублей), Белгороде (минус 12,3 процента, до 23,5 тысячи) и Орле (минус 11,8 процента, до 24,4 тысячи).

В Петербурге «трешки» за квартал подешевели на 6,2 процента, до 50,2 тысячи рублей в месяц. Их ставка аренды в столице выросла на 0,8 процента, до 71,2 тысячи рублей. В среднем по РФ стоимость съемного трехкомнатного жилья уменьшилась на 1,4 процента и установилась на уровне в 33,5 тысячи рублей.

Ранее в этот же день стало известно, что новостройки в России резко подорожали.