В России стало дороже снимать квартиру на долгий срок

Цена долгосрочной аренды жилья в России за год подскочила на 16%. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

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Сильнее всего аренда подорожала в Барнауле — в среднем на 56%, до 25 тыс. рублей в месяц. Следом идет Москва. Цены на съем жилья в столице за период взлетели на 42%, до 85 тыс. рублей в месяц. Также заметно подорожала аренда в Санкт-Петербурге — на 25% по сравнению с 2023 годом, до 35 тыс. рублей.

Меньше всего ставки по итогам первого квартала выросли в Севастополе. Сейчас снять квартиру в этом городе можно в среднем за 25 тыс. рублей (+9%). В тройку российских городов с минимальным ростом цен также попали Ростов-на-Дону (+13%, до 26 тыс. рублей) и Сочи (+14%, до 40 тыс. рублей).

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До этого сообщалось, что стоимость нового жилья в России с 2021 года выросла на 61%.