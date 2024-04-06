Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

27 марта законопроект на пленарном заседании приняла Госдума. Он устанавливает механизм доступа операторов связи к соответствующей инфраструктуре в многоквартирных домах.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в прошлом году было заблокировано 122 тыс. фишинговых ресурсов.