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Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома

Президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.

Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
© РИА Новости

Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

27 марта законопроект на пленарном заседании приняла Госдума. Он устанавливает механизм доступа операторов связи к соответствующей инфраструктуре в многоквартирных домах.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в прошлом году было заблокировано 122 тыс. фишинговых ресурсов.

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