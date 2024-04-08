Путин дал поручение по льготной ипотеке для вторичного рынка

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о предоставлении семьям с детьми льготной ипотеки на вторичном рынке в регионах, где строят мало жилья. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения по предоставлению жилых помещений молодым и многодетным семьям, которые работают на территориях опережающего развития.