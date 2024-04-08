Эксперт: спрос граждан РФ на недвижимость Таиланда увеличивается

Заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова заявила об увеличении спроса на недвижимость Таиланда со стороны российских граждан, передают «Известия».

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По словам собеседницы, Таиланд хорошо знаком и любим россиянами. Она обратила внимание на то, что в первом квартале текущего года российские граждане заняли третью строчку по турпотоку в страну.

Эксперт назвала недвижимость в этой стране одной из наиболее доступных. Ее приобретают для разных целей, указала она. Так, многие предпочитают приобрести в стране жилье для зимовок, другие — обзавестись недвижимостью для отпуска, некоторые рассматривают ее там как инвестиционный объект под сдачу в аренду.

По словам Гребенщиковой, доходность от аренды в Таиланде является одной из самых высоких — 8–10% в год. В связи с чем приобретение недвижимости в этой стране — хороший способ диверсифицировать капитал и получать пассивный доход, добавила она.

В ноябре прошлого года сообщалось, что россияне лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции.