Эксперт: спрос граждан РФ на недвижимость Таиланда увеличивается
Заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова заявила об увеличении спроса на недвижимость Таиланда со стороны российских граждан, передают «Известия».
По словам собеседницы, Таиланд хорошо знаком и любим россиянами. Она обратила внимание на то, что в первом квартале текущего года российские граждане заняли третью строчку по турпотоку в страну.
Эксперт назвала недвижимость в этой стране одной из наиболее доступных. Ее приобретают для разных целей, указала она. Так, многие предпочитают приобрести в стране жилье для зимовок, другие — обзавестись недвижимостью для отпуска, некоторые рассматривают ее там как инвестиционный объект под сдачу в аренду.
По словам Гребенщиковой, доходность от аренды в Таиланде является одной из самых высоких — 8–10% в год. В связи с чем приобретение недвижимости в этой стране — хороший способ диверсифицировать капитал и получать пассивный доход, добавила она.
В ноябре прошлого года сообщалось, что россияне лидируют среди иностранных покупателей недвижимости в Турции.