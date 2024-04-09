Аренда жилья подешевела в половине крупных городов России

Сильно поднявшиеся цены на съемное жилье начали снижаться как минимум в половине крупных российских городов, отмечают аналитики федерального портала «Мир квартир».

По их данным, в первом квартале 2024 года арендные ставки на «однушки» выросли в 31 городе из 70 исследованных порталом, а в 39 снизились. Аренда однокомнатных квартир в I квартале дорожала активнее всего в Чите (+11%), Новокузнецке (+10,1%), Череповце (+9%), Кургане (+8,9%) и Челябинске (+8,3%). А дешевело такое жилье больше всего в Астрахани (–10%), Магнитогорске (–8,7%), Кемерово (–8,3%), Воронеже (–7,1%) и Белгороде (–6,9%). В Москве квартиры с одной комнатой стали сдаваться на 1,1% дороже, чем три месяца назад, в Подмосковье – на 3,9% дороже, в Санкт-Петербурге – на 2,9% дешевле.

Съемные «двушки» за квартал выросли в цене в 38 городах, в 32 подешевели. Среди лидеров роста – Курган (+10,8%), Череповец (+7,3%), Оренбург (+6,1%), Московская область (+5,9%) и Липецк (+5,7%). В аутсайдеры вышли Чебоксары (–10%), Улан-Удэ (–8,6%), Вологда (–6,5%), Белгород (–6%) и Барнаул (–5,9%). В Москве съемное двухкомнатное жилье подорожало на 1,5%, в Петербурге подешевело на 3,7%.

«Трешки» стали сдаваться дороже в 31 городе из 70, в 38 – дешевле, в одном городе ставки не изменились. Наибольший рост отмечен в Саранске (+18,4%), Нижнем Тагиле (+13,1%), Оренбурге (+11,8%), Челябинске (+9,1%) и Иваново (+8,9%). Наибольшее падение – в Набережных Челнах (–13,5%), Белгороде (–12,3%), Орле (–11,8%), Саратове (–10%) и Рязани (–9,1%). Московские съемные трехкомнатные квартиры подорожали на 0,8%, подмосковные – на 3,4%, питерские же подешевели на 6,2%.