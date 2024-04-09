Эксперты рассказали, какие квартиры исчезают из продажи в Москве

В нескольких районах Москвы наблюдается дефицит жилья. Речь идет о комфорт-классе и более дорогом бизнес-сегменте, пишет Life.

Эксперты отмечают, что больше всего предложение жилья комфорт-класса снизилось в таких районах, как Филевский парк, Сокольники, Некрасовка, Дмитровский, Хорошевский, Ярославский, Щукино, Головинский, Москворечье-Сабурово, Южное Медведково.

Замыкают топ-10 Головинский, Москворечье-Сабурово и Южное Медведково.

«За год комфорт-класс полностью вышел из экспозиции районов: Аэропорт, Вешняки, Нагатинский Затон, Ново-Переделкино, Преображенское, Фили-Давыдково и Хорошево-Мневники», — отмечает издание.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елены Чегодаевой, резкое уменьшение объемов жилья в этих локациях обусловлено увеличением спроса, а также отсутствием площадок под новое строительство проектов комфорт-класса и переориентацией на более дорогой сегмент.

Среди районов, в которых зафиксировано самое большое сокращение экспозиции новостроек бизнес-класса, — Ховрино, Фили-Давыдково, Коптево, Ростокино, Пресненский, Замоскворечье, Южнопортовый, Свиблово, Богородское и Дорогомилово, подчеркивают специалисты.

Чегодаева подчеркнула, что по итогам месяца в половине локаций Москвы, в которых есть предложение бизнес-класса, объем сократился от 6,6 до 77%.

Ранее сообщалось, что, по данным агентства недвижимости «Метриум», в первом квартале 2024 года в Москве девелоперы начали 12 новых жилых проектов — это на треть меньше год к году.