В ЦБ наблюдают охлаждение рынка ипотеки

Рынок ипотеки постепенно начал охлаждаться. С таким заявлением выступила зампред ЦБ Ольга Полякова на форуме «Банки. Трансформация. Экономика 3.0», передают «Известия».

По словам представителя регулятора, в первом квартале текущего года темпы роста, по предварительным данным, составили 2–2,5%.

Полякова отметила, что точных цифр ЦБ пока назвать не может, поскольку «отчетность всегда приходит позже». Она также предварительно оценила темпы роста потребительского кредитования за первый квартал в 3%. Так, они оказались чуть выше ожиданий, подытожила специалист.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инну Солдатенкову сообщило, что в Госдуму внесли законопроект о банковских продуктах, которые позволяют накопить на первый взнос по ипотеке. Как отмечалось, эти вклады могут быть интересными, но не для всех и лишь на особых условиях.