Вырос спрос на дорогие коттеджи

Стоимость строительства загородного дома за год выросла, по оценкам участников рынка, на 10 - 30% и будет расти дальше. Спрос, между тем, стал ниже на бюджетные дома из-за ужесточений условий льготной ипотеки, но выше - на дорогие особняки.

За 2023 год строительство дома в бюджете до 15-20 млн рублей подорожало на 30%, участки стоимостью до 6 млн руб. выросли в цене на 20%, рассказывает учредитель экспертного клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов. В элитном сегменте цены поднялись больше: до 45% на дома и до 50% на участки. Тенденция к росту наблюдается и в этом сезоне в бизнес и премиальном сегменте - цены растут из-за дефицита предложения и одновременного возвращения на российский рынок покупателей недвижимости этих классов. По оценке Лукинова, дорогие дома могут подорожать еще в полтора раза.

Рынок высокобюджетной загородной недвижимости (где средняя стоимость дома в Подмосковье - около 200 млн руб.) очень активный, подтверждает руководитель отдела продаж загородной недвижимости Barnes International Moscow Елена Котельникова. Было некоторое затишье перед выборами, однако затем спрос снова активизировался. С прошлого года, по ее оценке, цены выросли на 30% и продолжают расти - прежде всего из-за подорожания рабочей силы и вдвое - стройматериалов.

В апреле спрос может быть подогрет завершением краткосрочных депозитов.

В краткосрочные депозиты клиенты вложили средства в конце прошлого года, добавляет директор по продажам Millennium Park в Villagio Realty Екатерина Крапивина.

В сегменте комфорт-класса, напротив, наблюдается падение спроса, говорит Лукинов. Так, спрос на участки с подрядом до 15-20 млн руб. рухнул в феврале на 40% из-за ограничений по бюджету по льготной ипотеке (в столичных регионах максимальный размер кредита был снижен с 12 млн до стандартных по стране 6 млн руб.). В этом сегменте будет наблюдаться умеренный рост до 15-20% за год с одновременным падением продаж, считает эксперт.

Помимо льготной ипотеки на новостройки есть и другие льготные программы, отмечает президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

"Мы начали работу над обучением участников федерации по настройке рекламы, таргета и всего необходимого для того, чтобы они смогли получать заявки покупателей, использующих семейную, IT-ипотеку или набирающую актуальность исламскую ипотеку", - говорит он.

По его оценке, стоимость строительства дома по сравнению с прошлым сезоном выросла на 10%. Увеличиваются, но без резких всплесков, цены на стройматериалы: примерно на 5-10% каждый квартал.

"Прежде всего рост цен зависит от курса валюты, уровня инфляции и санкций", - поясняет он.

Спрос на дома подогреет завершение срочных депозитов

Даже в одном регионе цены иногда отличаются в 57-167 раз по стоимости объекта и в 5-6 раз по цене квадратного метра, говорит директор по развитию KASKAD Недвижимость Катерина Истомина. Это зависит от класса недвижимости и ее удаленности от крупного города. Загородная недвижимость сильно недооценена, считает она. К примеру, коттедж комфорт-класса площадью 200-250 кв. м в Подмосковье стоит как двухкомнатная квартира в Москве.

Этот год точно не станет на рынке ИЖС успешнее предыдущего, а, скорее, может быть даже наоборот, полагает основатель строительной компании NORDHUS Александр Петров. На цены и на количество новых объектов, помимо прочего, повлияет и нехватка рабочей силы: для большинства рабочих из ближнего зарубежья стало выгоднее работать на родине из-за курсовых колебаний.

"Стоимость теплого контура полностью готового снаружи дома для постоянного проживания в популярной площади в 80 кв.м из качественных материалов составляет порядка 8 млн руб., а с отделкой "под ключ" уже порядка 14 млн. Эти цифры могут показаться потребителю высокими, но на самом деле просто еще не пришло осознание новой реальности, и с каждым месяцем в этом году цены будут только расти", - говорит Петров.

Поддержать загородный рынок могут меры господдержки. Ожидается, в частности, что будет принят закон об использовании счетов эскроу при строительстве дома подрядчиком. Рассматривается законопроект, регулирующий использование общего имущества в загородных поселках. На строительство загородных поселков (не единичных домов) счета эскроу уже распространяются. По данным АНО "Нацприоритеты", уже ведется строительство шести малоэтажных жилых комплексов с применением этого механизма: в Воронежской, Ульяновской, Липецкой областях, в Пермском крае и два проекта в Московской области. Планируется, что до конца 2024 года будет построено 693 дома общей площадью около 92,4 тыс. кв. м.

Объем ввода частного жилья населением подтверждает, что люди хотят жить в собственных домах, где можно завести большую семью, подчеркивает руководитель экспертного совета Комиссии по вопросам ИЖС Общественного совета при Минстрое Константин Пороцкий.

"У нас есть 2248 малых городов и поселков городского типа, которые уже имеют базовую инфраструктуру. Ее можно модернизировать, улучшить и вокруг развивать малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, создавая людям комфортную среду для жизни, места приложения труда и социальную инфраструктуру", - считает он.

Вселяют оптимизм продление льготных ипотечных программ и ожидаемая отдельная ипотека на ИЖС, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения. Еще один позитивный момент - по отдельным позициям стройматериалов активно развиваются и наращивают мощности отечественные предприятия, например, по производству лакокрасочной продукции, специализированных строительных крепежей, инженерных систем.

Нацпроектом "Жилье и городская среда" предусмотрено повышение объема ввода жилья, построенного населением, до 50 млн кв. м к концу 2030 года. Между тем, уже в прошлом году на ИЖС пришлось 58,68 млн кв. м новостроек (53,15% от общей площади новых домов).

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Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ:

"Мы переходим к цивилизованному методу строительства индивидуальных домов. Вместе с коллегами из минпромторга мы планируем развивать индустриальное домостроение в сфере ИЖС. Оно уже развивается достаточно активно, есть колоссальный отложенный спрос".