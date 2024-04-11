Объявлена стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге со сдачей в 2024 году составила 3,57 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой.

За указанную стоимость удастся приобрести объект площадью чуть менее 20 квадратных метров, расположенный в Пушкинском районе города. Специалисты сообщили, что по сравнению с апрелем 2023 года минимальная цена наиболее бюджетной студии в Петербурге увеличилась на 19,79 процента, или 580 тысяч рублей.

Что касается Ленинградской области, там самая дешевая квартира-студия со сдачей в этом году продается за 3,11 миллиона рублей. Речь идет о лоте площадью 21 «квадрат». Относительно прошлого года этот показатель снизился на 7,45 процента, или на 250 тысяч рублей. Так, в апреле 2023-го за самый доступный объект со сдачей до конца года запрашивали сумму в 3,36 миллиона рублей.