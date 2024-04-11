Минстрой отработает вопрос ипотечных каникул для жителей Орска

Министерство строительства и ЖКХ отработает вопрос предоставления ипотечных каникул пострадавшим от паводка в Орске Оренбургской области. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на совещании по ликвидации последствий паводков, которое проходит по видеосвязи 11 апреля с участием президента Владимира Путина.

По его словам, жители задают вопросы, каким образом им будет выплачиваться возмещение за утонувшие в связи с вышедшими из берегов реками автомобили, «движимое имущество какое-то», «какая компенсация произойдет в части ипотеки по ряду объектов».

Также поступают вопросы по организации ипотечных каникул. «Здесь мы точно эту работу совместно с правительственной комиссией отработаем», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.