Перечислены причины невысоких цен на новостройки в некоторых районах Москвы

Эксперты в сфере недвижимости проанализировали причины относительно невысокой стоимости новостроек в ряде районов столицы. По большей части бюджетные квартиры можно найти либо за МКАДом, либо в районах, неблагополучных по экологии и социальному статусу, передает «Московский комсомолец».

Как отмечается, неблагополучные по социальному статусу районы подразумевают высокий уровень преступности, а также наличие мигрантских сообществ. В публикации говорится, что наименьшая стоимость «квадрата» наблюдается в Некрасовке (145 тысяч рублей).

«"Человейники" с их высокой плотностью застройки, удаленность от столицы, слабая обеспеченность "социалкой", высокий процент мигрантов – все эти факторы делают направление невостребованным», — отмечается в статье.

Вторую строчку занимает Старое Крюково, пишут авторы. Как сообщается, в данном районе показатель составляет 197 тысяч рублей за квадратный метр. Подчеркивается, что Старое Крюково расположено на большом расстоянии от основной части Москвы.

На третьем месте по доступности квартир — Капотня, в которой стоимость квадратного метра составляет 213 тысяч рублей. Газета отмечает, что район традиционно считается самым экологически неблагополучным в столице в силу близости к жилым домам нефтеперерабатывающего завода.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что в Москве цены на первичном рынке массового сегмента затормозились.