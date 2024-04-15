Россиянам объяснили, как правильно оформить покупку садового участка

Перед покупкой садового участка необходимо убедиться, что продавец является его собственником, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что процедура также требует доказательств отсутствия обременений и ограничений использования объекта.

Убедитесь, что продавец — собственник участка, а земля на момент сделки свободна от обременений. Запросите у него правоустанавливающие документы: акт госоргана или местной администрации о предоставлении участка, договоры купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о госрегистрации права собственности, выданное до 15.07.2016, — добавил Гаврилов.

Парламентарий напомнил об обязательном наличии полной выписки из ЕГРН, чтобы можно было убедиться в отсутствии ограничений и обременений. По его словам, покупателю нужно запросить соответствующий документ у продавца.

Обязательно запросите такую расширенную выписку у продавца. Подлинность выписки вы сможете проверить по QR-коду через сайт Росреестра. При наличии предварительного договора купли-продажи между вами и собственником земельного участка или по вашему письменному совместному заявлению с собственником расширенная выписка со сведениями об участке может быть получена через нотариуса, — добавил Гаврилов.

Депутат добавил, что обязательно нужно запросить у продавца нотариально удостоверенное согласие его супруга или супруги на сделку, если участок приобретен в браке и является совместно нажитым имуществом. По его словам, стоит получить от владельца справку об отсутствии задолженности перед СНТ по уплате целевых и членских взносов, если он состоит в СНТ.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.