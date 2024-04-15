Перечислены города России с сильно подорожавшим жильем

В марте 2024 года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска — на 12,6 процента по сравнению с февралем. Города России с заметным ростом цен на жилье назвали аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Среди наиболее подорожавших новостроек также оказались студии в Новосибирске (плюс 7,1 процента за месяц), «однушки» и «двушки» в Красноярске (плюс 6,8 и 7,1 процента соответственно), а также студии в Уфе (плюс 6,7 процента).

Самая заметная отрицательная динамика цен на первичном рынке жилья наблюдалась на однокомнатные квартиры в Калининграде — они подешевели на 4,8 процента за месяц. Далее следуют судии в Воронеже (минус 4,7 процента), трехкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге (минус 2,5 процента), однокомнатные в Перми (минус 2,3 процента) и однокомнатные в Новосибирске (минус 2 процента).

На вторичном рынке сильнее всего подорожали студии в Омске (плюс 4,8 процента), Казани и Москве (по плюс 3,6 процента). В топ-пять по этому показателю также вошли студии в Екатеринбурге (плюс 2,8 процента) и однокомнатные квартиры в Красноярске (плюс 3 процента). Лидерами по уменьшению цен стали одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Сочи (минус 3,9, минус 4,8 и минус 3,5 процента соответственно), студии в Уфе (минус 2,8 процента) и двухкомнатные квартиры в Перми (минус 1,9 процента).

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание строительству частных домов в России из-за паводков, от которых пострадали сразу несколько регионов. Цены на материалы и услуги могут вырасти на фоне повышенного спроса и трудностей с поставками.