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Эксперт рассказал о лучшем периоде для покупки недвижимости

Лучшее время для приобретения недвижимости - момент, когда человек понял, что готов сделать такой шаг. Об этом заявил редакции «Лента.ру» учредитель АН «Делегат Групп» Иван Чигинев.

Эксперт рассказал о лучшем периоде для покупки недвижимости
© globallookpress.com

Эксперт рекомендовал тем, кто собрался покупать жилье, не ориентироваться на снижение ставки. По его словам, высокие ставки и стоимость жилья могут заставить человека отложить покупку. Однако данных о том, когда на рынке начнется снижение значений, нет, указал собеседник.

В этой связи целесообразно задуматься о собственных потребностях, подчеркнул эксперт. Так, если приобретение жилья сможет улучшить жизнь, самочувствие и душевное равновесие, то следует отказаться от аренды или жизни с родственниками уже сейчас, утверждает специалист.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», в Москве сократилось в продаже число крупногабаритных (более 140 кв. м) премиальных квартир и пентхаусов на последних этажах небоскребов.

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