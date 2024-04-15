Эксперт рассказал о лучшем периоде для покупки недвижимости

Лучшее время для приобретения недвижимости - момент, когда человек понял, что готов сделать такой шаг. Об этом заявил редакции «Лента.ру» учредитель АН «Делегат Групп» Иван Чигинев.

Эксперт рекомендовал тем, кто собрался покупать жилье, не ориентироваться на снижение ставки. По его словам, высокие ставки и стоимость жилья могут заставить человека отложить покупку. Однако данных о том, когда на рынке начнется снижение значений, нет, указал собеседник.

В этой связи целесообразно задуматься о собственных потребностях, подчеркнул эксперт. Так, если приобретение жилья сможет улучшить жизнь, самочувствие и душевное равновесие, то следует отказаться от аренды или жизни с родственниками уже сейчас, утверждает специалист.

Ранее «Известия» сообщили, что, по данным компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум», в Москве сократилось в продаже число крупногабаритных (более 140 кв. м) премиальных квартир и пентхаусов на последних этажах небоскребов.