Минфин поддержал завершение всех программ льготной ипотеки в 2024 году

Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и льготной программы под 8% в 2024 году, пишут “Известия” со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева. Продлена до 2030 года будет только семейная ипотека, ранее такое поручение давал президент Владимир Путин. Кроме того, до 2030 года будут действовать региональные программы.

На данный момент более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, уточнил Яковлев. Он объяснил это высокими ставками из-за жесткой политики ЦБ. Минфин планирует снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.

Льготные программы привели к разрыву в стоимости между первичным и вторичным жильем до 40%, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, прекращение их действия (кроме семейной) поможет скорректировать цены на недвижимость благодаря снижению спроса.

Самая востребованная льготная госпрограмма по ипотеке — под 8% на новостройки, которая продлится до 1 июля 2024 года. Льгота вводилась как антикризисная мера в период пандемии короновируса, уточнил Алексей Яковлев. С его слов, эти задачи поддержки выполнены, поэтому продлевать ипотеку под 8% даже по определенным категориям не планируется, а поддержку можно организовать через другие инструменты.

IT-ипотека завершится в конце 2024 года. Сейчас сотрудники аккредитованных компаний при определенных условиях могут взять ипотечный кредит по ставке до 5%. По данным Минцифры, за время действия IT-ипотеки было выдано более 59 тысяч ипотечных кредитов на сумму порядка 523 млрд рублей.

Дальневосточную программу — кредит под 2% гражданам до 35 лет на недвижимость в ДФО — и Арктическую ипотеку можно получить до конца 2030 года. Программу сельской ипотеки правительство сделало бессрочной еще в 2022 году.

По прогнозу «Эксперт РА» объем выдач ипотечных кредитов в 2024 году снизится на 30%, а рост ипотечного портфеля не будет превышать 13%. «Новых ипотечных рекордов в текущем году мы не ожидаем, поскольку снижению выдач будет способствовать существенная трансформация льготных программ», — говорится в обзоре. Также там отмечается, что на рынок ипотеки будет оказывать влияние усиление контроля со стороны Банка России по вопросу качества выдаваемых кредитов, что приведет к охлаждению рынка.