Названа цена самой дешевой комнаты в Москве

Самая дешевая комната в Москве стоит 2,1 миллиона рублей. Стоимость такого объекта назвали аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести комнату площадью 15 квадратных метров в квартире в шаговой доступности от станции метро «Зябликово». Эксперты также выяснили цену самого дорогого объекта в сегменте. Им оказалась комната в 20 «квадратов» в Басманном районе за 17 миллионов рублей.

Отмечается, что сейчас средняя стоимость комнат в столице составляет 5,2 миллиона рублей, а средняя цена за один квадратный метр — 316 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке вторичной недвижимости в России замечена стагнация. В начале апреля средняя стоимость готового жилья увеличилась только на 0,4 процента.