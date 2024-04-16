В ВТБ ожидают охлаждения рынка ипотеки

В текущем году российский рынок ипотеки «охладится» в связи с высокими ипотечными ставками, корректировкой риск-политики Банка России и параметров господдержки. С таким прогнозом выступил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин, передают «Известия».

Дячкин принял участие во Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи. В ходе мероприятия он отметил, что в 2024 году суммарный объем выдачи ипотеки в стране, вероятно, составит 4,6–5,1 трлн рублей. Представитель ВТБ напомнил о том, что год назад объем составил 7,8 трлн рублей.

По его словам, с недавнего времени в России в полном объеме начали действовать меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки. Это повлекло за собой падение спроса, указал вице-президент.

Он подчеркнул, что в первом квартале продажи жилищных кредитов в РФ составили около 1 трлн рублей. Данный показатель на 15% ниже значения аналогичного периода прошлого года.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова предварительно оценила темпы роста потребительского кредитования за первый квартал в 3%.