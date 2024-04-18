Глава комитета ГД Гаврилов разъяснил, зачем нужно присваивать адрес участку
Земельным участкам - как и зданиям - в обязательном порядке должен присваиваться адрес. Что это даст собственнику и как это сделать, рассказал в комментарии "РГ" председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Депутат сообщил, что к нему часто обращаются дачники и участники индивидуального жилищного строительства по вопросам адресации. По его словам, есть ряд нюансов в вопросах присвоения адреса. Так, исключение составляют участки, не относящиеся к землям населенных пунктов и не предназначенные для размещения на них объектов капитального строительства.
"Отсутствие адреса у дома также станет проблемой, если вы хотели бы заниматься индивидуальным предпринимательством по месту жительства, - добавил глава комитета. - Без адреса также будет невозможно участвовать в программах газификации частного дома".
По его словам, присвоение адреса осуществляется органами местного самоуправления, органами публичной власти федеральной территории, в городах федерального значения органами госвласти.
"Обратиться с заявлением о присвоении адреса земельному участку может собственник. Также это вправе сделать лицо, которому участок принадлежит, например, на праве постоянного (бессрочного) пользования, - разъяснил Гаврилов. - Обратиться может и по доверенности представитель собственника или правообладателя".
Он подчеркнул, что адрес присваивается бесплатно.
"Так как по закону адрес присваивается даже незавершенным объектам капитального строительства, улица не может являться "безымянной" еще на этапе постройки домов, - добавил он. - Новые улицы появляются после утверждения градостроительной документации, на основании программ территориального планирования. Они не возникают стихийно по воле застройщиков".