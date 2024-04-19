Названа сумма, которую жители РФ готовы отдать за загородный дом

Более половины опрошенных граждан РФ (65%) выразили готовность приобрести загородную недвижимость. 46% респондентов могут выделить на эти цели 5 млн рублей, 34% - 5-10 млн рублей, 10% - до 1 млн рублей, еще 10% - более 10 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, который провели «СберНПФ» и «Домклик».

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23% заявили, что купят загородный дом, если будет позволять материальное положение. 8% отметили, что у них уже есть загородная недвижимость. Доля тех, кто не планирует ее покупать, составила 4%, говорится в материалах.

Медианная цена на загородный дом в России составила около 6 млн рублей, следует из данных компании «Домклик» на начало весны.

76% граждан отметили, что хотели бы жить в частном доме постоянно, 21% - только в летние месяцы. Купить такую недвижимость для инвестиций собираются 3% опрошенных.

Ранее директор по маркетингу СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов заявил, что стоимость загородного дома к лету повысится на 5-7% в сравнении текущим уровнем.