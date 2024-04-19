Трутнев оценил вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке

Роста ставки по дальневосточной ипотеке пока не предвидится, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Его цитирует РИА Новости.

«Мы же совершенно недавно, на предыдущем Восточном экономическом форуме, обсуждали этот вопрос в присутствии президента — получили решение, что по Дальнему Востоку пока ничего изменять не надо», — отметил Трутнев.

На днях заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что власти рассматривают возможность повышения ставки по дальневосточной ипотеке. По его словам, стоявшие перед этой льготной программой задачи уже выполнены, а 2% — слишком низкая ставка.

До этого в Минфине поддержали завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки.