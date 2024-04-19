Россияне разочаровались в покупке недвижимости за рубежом

Россияне несколько разочаровались в покупке недвижимости за границей. Спрос на подобные объекты по сравнению с первым кварталом 2023 года снизился на 12 процентов, показало исследование Russia Sotheby’s International Realty. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Самым популярным направлением для покупки жилья за рубежом остается Евросоюз. На европейские страны приходится 48 процентов от сделок с недвижимостью. Второе место занимает Ближний Восток — данное направление выбирают в 35 процентах случаев. Почти 8 процентов покупателей отдают предпочтение странам Юго-Восточной Азии.

Статистика демонстрирует рост спроса на недвижимость в Омане — за год количество сделок с местным жильем выросло на 87,5 процента. Интерес российских инвесторов подстегивает диверсифицированная экономика, которая обеспечивает устойчивый рост. Также все большей популярности Омана способствует развитие туризма, отсутствие налогов на доход физлиц, а также на аренду и продажу недвижимости. Как поясняет управляющий директор компании Татьяна Емельянова, для покупки недвижимости под инвестиции клиенты выбирают Оман, а для эмиграции — страны Европы.

По-прежнему высокий спрос наблюдается на объекты в Испании и Греции — эти страны возглавили рейтинг самых популярных стран для покупки жилплощади. Помимо этого, инвесторов привлекают новые направления — Гонконг и Южно-Африканская Республика. Многие покупатели делают выбор в пользу Таиланда и Индонезии. Кипр, хоть и сместился с лидерских позиций, но продолжает привлекать россиян.

В то же время сделки с объектами в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах заметно сократились. Если раньше эти страны составляли 42 процента от общего объема сделок, то к апрелю 2024 года показатель упал до 7 процентов.

Крупнейшим рынком элитного жилья признан Окленд в Новой Зеландии. Кроме того, сверхбогатые люди предпочитают приобретать недвижимость в Мумбае, Дубае, Мадриде и Сиднее.