Раскрыты способы сэкономить на ремонте дома и дачи

Цены на строительные материалы в 2024 году продолжат расти, особенно резкий cкачок произойдет текущей весной. Соответствующие прогнозы озвучивают представители отрасли. Именно в этот сезон люди активно ремонтируют дачи и квартиры. Как сэкономить на отделочных и монтажных работах и уложиться даже в скромный бюджет — в материале NEWS.ru.

Как вырастут цены на стройматериалы

Цены на стройматериалы в России, по некоторым прогнозам, поднимутся от 17% до 32% до конца весны. Помимо сезонного спроса, причиной стала потребность в гипсокартоне, цементе и металлоконструкциях в регионах, которые пострадали от сильнейших паводков.

Максимальный скачок цен ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском крае и Московском регионе. Больше всего подорожает цемент марок М400 и М500: цена за одну тонну может превысить 10 тысяч рублей. Несмотря на то что объемы производства цемента выросли на 6% с начала года, эксперты считают, что этого не хватит для удержания оптовой стоимости.

Кроме этого, подорожание коснется влагостойкого гипсокартона, используемого при строительстве и отделке помещений. В настоящее время оптовая цена за один лист составляет около 400 рублей, но уже к лету стоимость может вырасти на 20%. Также в России ожидается рост стоимости арматуры и профиля. По прогнозу экспертов, после весны одна тонна металла будет стоить свыше 30 тысяч рублей.

Эксперт в строительной отрасли Виталий Ершов ранее сообщил, что в 2024 году на 12% вырастет стоимость межкомнатных дверей, на 18–20% ожидается увеличение цен на керамогранит и керамическую плитку. По его оценкам, ламинат также подорожает примерно на 15%. Ершов полагает, что рост цен связан как со снижением курса рубля, так и с увеличением расходов на логистику.

Как сэкономить на ремонте Способ 1. Отказ от перепланировки

Во-первых, при ремонте дачного дома или квартиры большие средства съедает перепланировка помещения, указывает в разговоре с NEWS.ru проектировщик, руководитель одной из строительных компаний Михаил Полуэктов.

«Если вы хотите сэкономить на ремонте, то советую сохранить основную структуру помещения. При смене расположения стен, приходится переносить и электрические коммуникации, в отдельных случаях — водопроводные трубы. К тому же подобные перепланировки нуждаются в согласовании, что тоже приводит к дополнительным расходам», — пояснил Полуэктов.

Способ 2. Замена напольного покрытия более дешевым

Во-вторых, продолжает он, серьезная статья расходов — напольные покрытия. По мнению Полуэктова, вместо дорогого и не всегда практичного паркета можно вполне использовать виниловый ламинат — он не боится влаги и отличается длительным сроком службы. Другое не менее практичное решение — керамогранит, он прочен и долговечен. Самый бюджетный вариант, который может подойти, например, для дачи — линолеум. Ему не страшна влага, но есть и минусы — на линолеуме остаются следы, например от тяжелой мебели.

Способ 3. Заказ стройматериалов в Китае

Дизайнер Арсений Ронжин в разговоре с NEWS.ru отметил, что дешевле заказать строительные материалы из КНР. На них можно всерьез сэкономить, причем многие китайские стройматериалы достаточно высокого качества. Но, как отметил собеседник NEWS.ru, нужно научиться выбирать производителей и поставщиков.

«Для этого стоит искать компании с хорошими отзывами», — пояснил Ронжин. Он также порекомендовал заказывать материалы из Китая заблаговременно — доставить из Поднебесной их могут не очень оперативно.

Способ 4. Установка натяжных потолков

Серьезную экономию при ремонте жилья может дать применение натяжных потолков. Как пояснил в разговоре с NEWS,ru эксперт в сфере строительства Александр Агапов, установка этих конструкций позволяет скрыть все коммуникации потолковых перекрытий и получить приемлемый внешний вид, при этом стоимость работ под ключ начинается от 270–300 рублей за квадратный метр.

«В этом смысле натяжные потолки удобны, причем их можно использовать и в ванной комнате, и на дачах. Они хорошо переносят перепады температур и служат довольно долго», — отметил Агапов.

Способ 5. Отказ от межкомнатных дверей

Пятый способ всерьез сэкономить—– избавиться от некоторых межкомнатных дверей. По словам Арсения Ронжина, сегодня в тренде арки, поэтому, говорит он, вполне можно оставить проемы без дверей, особенно если речь идет о кухне или гостиной.

Если же вы все же решили установить двери, то тогда лучше приобретать полотна без дополнительной отделки в крупных строительных магазинах, отмечает он. Такие двери под силу самостоятельно покрыть лаком. Это значительно скажется на цене и для дачного варианта вполне подойдет.

Сколько россиян планирует делать ремонт в 2024 году

Сервисы «Домклик» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, что 44% россиян планируют делать ремонт в квартире в 2024 году.

Также выяснилось, что большинство опрошенных (48%) будут делать ремонт на личные накопления, 35% потратят средства из текущих доходов, в том числе полученные при подработке. 14% респондентов планируют взять кредит, а 3% одолжат средства у знакомых и родственников.

Каков средний бюджет ремонта

Среди тех, кто планирует сделать ремонт в этом году, по 24% респондентов, участвовавших в исследовании сервисов «Домклик» и «Ремонт со СберУслугами», собираются потратить на обновление жилья до 50 тысяч и от 51 тысячи до 100 тысяч рублей. Четверть участников опроса отложили на ремонт в 2024 году от 101 тысячи до 300 тысяч рублей.

От 301 тысячи до 500 тысяч хотят потратить 13% опрошенных, а 10% — от 501 тысячи до 1 млн. 3% уверены, что стоит отложить на ремонт от 1 млн до 3 млн рублей. По 1% ответили, что планируют потратить от 3 до 5 млн и более 5 млн рублей.

Как пояснил NEWS.ru дизайнер интерьера Арсений Ронжин, на ремонт квартиры площадью 50 квадратных метров нужно закладывать не менее 2,5 млн рублей. Однако это в том случае, если речь идет об экономичном ремонте, отмечает специалист.

«В таком случае будут использоваться бюджетные, но проверенные материалы. При стоимости ремонта от 150 тысяч рублей за квадратный метр уже можно использовать дизайнерскую мебель и более креативные решения», — пояснил Ронжин.

Согласно приведенным им оценкам, стоимость материалов для ремонта сейчас составляет от 20 тысяч рублей за квадратный метр. Причем непосредственно работа обходятся в среднем в 23–25 тысяч за «квадрат»: 15 тысяч — черновые работы, 10 тысяч — чистовые.