СНТ или ИЖС: какой участок лучше для строительства дома

Прежде, чем построить дом, нужно определиться с участком. Его можно приобрести, например, в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) или на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Эксперты рассказали "РГ", где выгоднее вести строительство.

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Выбирая участок в СНТ, нужно понимать, что он предназначен прежде всего для сельскохозяйственных работ, хотя дом на нем тоже можно построить, говорит юрист Мария Мэйклер. А вот участки под ИЖС как раз предназначены для капитального строительства. Поэтому они оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, включая электричество, газ, водоснабжение и канализацию. Кроме того, их владельцы могут получить регистрацию по месту жительства. Это может быть важным фактором для тех, кто планирует строить основное жилье.

Важно понимать, что есть разные типы домов, отмечает директор по развитию проекта "Мой гектар" Игорь Калинин. Бывают жилые дома, а бывают - дачные. "Если вы хотите просто переехать из города на природу, построить дом, получить в нем прописку и пользоваться инфраструктурными благами населенного пункта, то надо выбирать ИЖС", - пояснил он. В СНТ, как правило, люди строят сезонное жилье, в которое перебираются на лето. Зато владельцы участка в СНТ платят меньше налогов, могут вести небольшое хозяйство, например, сейчас по закону им разрешено разводить птицу, кроликов, заниматься растениеводством любой формы. Но, опять же, у них нет рядом городской инфраструктуры: магазинов, аптек, школ, детских садов.

А владельцам участков в ИЖС не нужно платить взносы, выполнять "выдумки" председателя СНТ и правления, терпеть различные выходки их самоуправства, говорит управляющий партнер в агентстве недвижимости "Загородный стиль" Петр Манько. Все договоры на коммуникации они заключают напрямую с поставщиками ресурсов (вода, электричество, газ), для них отсутствуют регламенты застройки, требования к заборам.

Вот только строительство на участке ИЖС всегда более затратно, и сама земля стоит дороже, пояснил креативный директор СК "Дачный Сезон" Тимур Дасаев.

Между тем в ряде случаев участки в СНТ можно перевести в ИЖС, рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Оксана Васильева.

Только эта процедура непростая, подчеркнула она. Сначала необходимо убедиться, что участок находится в зоне, где разрешено ведение ИЖС по генеральному плану и правилам землепользования и застройки муниципалитета. Затем нужно получить разрешение на изменение вида разрешенного использования земли в местных органах власти. Потребуется предоставить заявление и пакет документов, в числе которых должны быть правоустанавливающие документы на земельный участок.

После получения разрешения необходимо провести процедуру изменения категории земельного участка в соответствии с Земельным кодексом. Это включает в себя изменение кадастровых данных и регистрацию нового вида разрешенного использования земли. Ну и наконец, получив разрешение на строительство, можно строить жилой дом. Когда он будет готов, необходимо провести процедуру ввода дома в эксплуатацию и регистрацию права собственности.