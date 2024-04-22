В России увеличивается предложение нестандартной недвижимости

В России зафиксирован рост числа нестандартных квартир. Об этом сообщает Life.

По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, среди наиболее привлекательных редких форматов жилья, которые пользуются спросом у клиентов, — квартиры с окнами на три стороны, с угловым остеклением или окнами в ванной, а также предложение с террасами и патио.

Собеседник отметил, что такие проекты считаются наиболее ликвидными за счет своих качественных характеристик. Кроме того, он обратил внимание на то, что такая недвижимость дает жильцам возможность реализовать более интересные дизайн-проекты, красиво обустроить дополнительные функциональные пространства.

В Est-a-Tet заявили, что цены на нестандартные квартиры варьируются от 8–10 млн рублей до 100 и более млн и зависят от сегмента рынка.

В публикации говорится об увеличении в столице объема предложения формата двухуровневого жилья на 10%. Отмечается, что минимальная цена недвижимости с двумя уровнями составляет 23,8 млн рублей.

«По этой цене в Останкинском районе в проекте бизнес-класса продаются апартаменты без отделки площадью 77,8 кв. м. Максимальный бюджет покупки — 2 млрд. В такую сумму обойдётся покупка элитного пентхауса с террасой и бассейном. Проект расположен в районе Якиманка», — пишет издание.

Кроме того, подчеркивается, что в России спрос на квартиры с необычными планировками и дополнительными опциями составляет 60% против 32% в квартирах без них.

Ранее «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи» сообщили, что россияне стали в два раза чаще интересоваться риском подтопления приобретаемых земельных участков, дач и домов.