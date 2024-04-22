Кабмин поддержал законопроект Минфина о продлении семейной ипотеки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Минфином законопроект о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив ее базовые параметры.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект", - сказал источник.

В пояснительной записке уточняется, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2026 годы в общем объеме 647,59 млрд рублей.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году и должна завершиться 1 июля 2024 года. Программа позволяет семьям не менее чем с двумя детьми получить ипотеку под 6% годовых на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на частный дом или его строительство.