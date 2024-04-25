В Москве выставили на продажу квартиру за 900 тысяч рублей

В Москве продают квартиру за 900 тысяч рублей. Апартаменты находятся в подвале кирпичного дома в Сокольниках 1924 года постройки. Об этом информирует aif.ru.

Площадь недвижимости составляет 6,3 квадратных метра, включая ванную комнату в 1,2 «квадрата». Высота потолков – 2,5 метра. Чтобы попасть в квартиру, необходимо спуститься вниз по узкой лестнице.

Ремонт жилья все еще не закончен, а в самих апартаментах пахнет сыростью. Владельцы подвальных помещений заверяют, что такой запах не пропадает и после переделки.