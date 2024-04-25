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Путин высказался о перегреве на рынке жилья

Специалисты экономического блока, включая Центробанк, считают, что рынок ипотечного кредитования в России сейчас перегрет и оказывает влияние на инфляцию, над этим нужно подумать. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин высказался о перегреве на рынке жилья
© ТАСС

Он указал, что жилье является одним из ключевых факторов.

«Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок перегрет, ипотечного капитала. Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Все так взаимосвязано. Тем не менее подумать над этим нужно», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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По его словам, понимая все это, власти страны стараются немного сдерживать ипотечное кредитование, чтобы нормализовать макроэкономическую ситуацию в целом и ключевой ставкой в ближайшей перспективе.

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