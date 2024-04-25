В Москве вырос индекс стоимости элитной недвижимости

Стоимость квадратного метра на рынке элитной недвижимости Москвы выросла до 2,2 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Финам», которые были подготовлены совместно с девелопером Sminex.

Индекс учитывает проекты стоимостью от 1,2 миллионов рублей за квадратный метр, подтвержденной сделками. Данная цена представляет собой условную середину и все, что продается выше нее считается элитной недвижимостью.

В I квартале 2024 года значение индекса достигло 2,2 миллиона рублей за квадратный метр. Таким образом общий рост за квартал составил 8,5%. Всего за этот период московские девелоперы продали 169 тысяч квадратных метров элитной недвижимости.