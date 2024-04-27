Назван топ российских городов с высокими скидками на вторичку

Риелторы проанализировали рейтинг российских городов по высоким скидкам на вторичном рынке жилья. Подробности рассказали эксперты риелторской компании «Этажи».

«На первом месте рейтинга Екатеринбург, где средний уровень скидок при продаже вторичной недвижимости за прошлый месяц вырос с 6 до 8,7 %. На втором месте – Пермь, где средний дисконт вырос с 3,3 до 6,6 %», – говорится в сообщении компании.

На третьем месте в этом рейтинге расположилась Самара с уровнем торга 6 %. В десятку лидеров также вошли Челябинск, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск и Краснодар. Представители «Этажей» отметили, что эти показатели являются рекордными, передает РИА «Новости». Напомним, российские власти поддержат ипотеку в новых регионах страны и на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Министр также рассказал о судьбе других программ. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева