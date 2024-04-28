Найдено самое дешевое жилье в Москве

В Москве нашли самое дешевое жилье, которое находится в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Московский».

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По информации канала, за 900 тысяч рублей можно приобрести апартаменты в подвале жилого дома в Сокольниках 1924 года постройки. На фото, опубликованных изданием, видно, что в апартаментам ведет отдельный вход с задней стороны дома.

Площадь жилья составляет 6,3 квадратных метра, при этом в апартаментах имеется даже туалет, занимающий 1,2 квадратных метра.

Кроме того, высота потолков в предложенном жилье достигает 2,5 метра.

Ранее эксперты раскрыли стоимость жилья в элитных проектах реконструкции Москвы.