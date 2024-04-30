Назван округ Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем

Вторичное жилье в Южном административный округе (ЮАО) Москвы с начала 2024 года подорожало сильнее лотов в других районах столицы. Об этом сообщает издание РБК, называя также и другие округа с подорожавшими квартирами.

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По данным издания, сейчас средняя стоимость квартиры в ЮАО составляет чуть более 13 миллионов рублей. С января цены на данный тип жилья повысились на 2,32 процента. На втором месте в рейтинге оказался Центральный округ (ЦАО), где стоимость объектов с начала года увеличилась на 2,23 процента. На третьей позиции расположился Юго-Западный АО — здесь цены увеличились на 2,06 процента.

«Стоимость объектов на вторичном рынке Москвы остается стабильной, увеличение в пределах двух процентов можно считать незначительным. В топе престижные округа, стоимость объектов в этих локациях высокая. Не все покупатели могут себе позволить такое жилье и выбирают объекты подешевле. Более дорогие лоты задерживаются в экспозиции, что автоматически увеличивает средний показатель стоимости», — разъясняет руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

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