Эксперт рынка недвижимости рассказал, как искать скрытые дефекты «вторички»

В квартире, приобретенной на вторичном рынке, может быть много разных скрытых дефектов. Об этом сообщает Life со ссылкой на директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина.

Эксперт рекомендует разделять жилплощадь на составляющие: конструктив (стены, пол, потолок), коммуникации (проводка, трубы) и отделку.

Так, можно столкнуться с некачественной штукатуркой, неровной кирпичной кладкой, трещинами, отклонениями по вертикали и горизонтали, намоканием либо промерзанием, наличием грибка, отметил собеседник. По его словам, также зачастую в квартирах некачественно укладывают проводку. Кроме того, она может быть некорректно соединена, добавил Тумин. Что касается водопровода и канализации, то они могут либо подтекать на стыках, либо плохо и медленно отводить воду, подчеркнул специалист.

Эксперты советуют не покупать дома на вторичном рынке зимой или поздней осенью. Как отмечается, именно в это время легче всего замаскировать недостатки в фундаменте. Кроме того, специалисты рекомендуют на этапе покупки посещать подвальное помещение. Важно посмотреть на динамику температуры и влажности, проверить наличие подтеков на стенах и других следов, говорят собеседники.

Также они считают необходимым изучать разрешение на строительство и вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка.

Ранее сообщалось, что, по данным риелторской и консалтинговой компании «Метриум», средневзвешенная стоимость 1 кв. м жилья в новостройках элитного и делюкс-класса Москвы за год повысилась на 12,2%, до 1,8 млн рублей.