«Известия»: Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

Средняя цена квадратного метра в новостройках во многих крупнейших городах России выросла более чем вдвое с момента запуска льготной ипотеки весной 2020 года. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

По оценке экспертов, льготная ипотека, которая с большой вероятностью будет завершена 1 июля 2024 года, поддержала спрос на новостройки на рынке. Она стимулировала рост объемов строительства новых домов в России. Однако разница в ставках на первичное и вторичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости: в некоторых городах средняя цена квадратного метра в новостройках стала выше, чем в готовом жилье.

Омск оказался лидером по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке с апреля 2020 года. Она увеличилась в 2,8 раза. Сильный рост зафиксировали также в Нижнем Новгороде (2,7 раза), Ростове-на-Дону и Краснодаре (2,5 раза), Самаре в 2,4 раза. В Москве этот показатель увеличился в 1,7 раза, передает издание «Известия».

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассчитывает на завершение массовой льготной ипотеки 1 июля. При этом Центробанк выступает за сохранение адресных программ.

Ставку по ипотеке для семей с детьми старше шести лет после 1 июля 2024 года могут повысить с 6 до 12 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, зачем нужно повышать ставку по льготной ипотеке и как это отразится на заемщиках.