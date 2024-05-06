В России вырос интерес к одному виду ипотеки

В России в текущем году зафиксирован рост спроса на ипотеку для строительства частных домов. Показатель увеличился на 42% к уровню аналогичного периода 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на Банк России.

Как отмечается, в период с января по март 2024 года банками было выдано гражданам 149 млрд рублей, что втрое больше значения за первый квартал минувшего года. Факт роста интереса к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство был подтвержден крупными российскими банками, подчеркивает издание.

Эксперты связывают увеличение спроса с разницей в средней цене квадратного метра. С начала нового года на первичном рынке она составляла 150 тысяч рублей, на вторичном — 100 тысяч, а для ИСЖ — 50 тысяч. Подчеркивается, что ипотеку на ИСЖ одобряют в рамках всех льготных программ.

Кроме того, по словам собеседников, интерес к частным домам подскочил в связи с сокращением лимитов по льготной ипотеке на новостройки до шести миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей теперь смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке 2%.