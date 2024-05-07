Особняк «короля азартных игр» выставили на продажу

Вилла одного из богатейших людей Азии Стэнли Хо выставлена на продажу. Объект оценили в 383 миллиона долларов, пишет VnExpress.

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Особняк располагается в Гонконге. Магнат обзавелся жильем в престижном районе Рипалс-Бэй в 1957 году, когда только начинал создавать свою империю казино. В доме несколько спален, большая гостиная и просторная зона развлечений.

Здесь Хо проживал со своей первой супругой, и после ее кончины в 2004 году поместье серьезно обветшало. Избавиться от этой недвижимости решила дочь миллиардера — вероятно, посчитав, что не сможет выручить за него больше, чем сейчас. Одни считают, что сделка может быть связана с перераспределением активов, другие объясняют ее внутрисемейными спорами. У бизнесмена осталось 17 детей от четырех браков.

Азартные игры в Китае запрещены законом, однако ограничения не распространяются на специальный административный район Макао — бывшую португальскую колонию. Игорная индустрия начала активно развиваться в Макао после того, как в 1961 году Хо выиграл монопольную лицензию на соответствующую деятельность. Она истекла в 2001 году.

Предприниматель основал огромную империю казино, благодаря Хо Макао стали называть «азиатским Лас-Вегасом». В настоящее время его компания SJM Holdings контролирует 20 заведений, которые в общей сложности занимают почти 26 квадратных километров. Стоимость игорного бизнеса Хо оценивается в 15 миллиардов долларов. На момент ухода на пенсию его личное состояние составляло 6,4 миллиарда долларов.

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